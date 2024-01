Sacchi: «De Zerbi un maestro: perchè in Italia non lo cercano?»

Le parole di elogio di Arrigo Sacchi nei confronti di Roberto De Zerbi e la critica ai club italiani per non avergli offerto una panchina

Arrigo Sacchi, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton, nonostante il ko di ieri con il Luton – che la rosea titola con un neutro “Va a picco” – è tra i candidati a sedersi sulla panchina del Barcellona e del Liverpool, ma in nessuna invece della Serie A. Di seguito le sue parole.

«Leggo che il nome di Roberto De Zerbi viene accostato a quello di grandi club internazionali come il Barcellona e il Liverpool. Ne sono felice, perché considero De Zerbi l’allenatore più interessante dell’ultima generazione e perché lo ritengo pronto per sedersi su panchine così importanti. Semmai mi spiace che nessuna società italiana, almeno stando alle voci che arrivano dal mercato, stia pensando a lui: così come è stato un peccato esserselo lasciato scappare qualche anno fa, quando andò prima in Ucraina e poi in Inghilterra, adesso sarebbe un peccato non provare a riprenderlo, anche se duellare con Barcellona e Liverpool non sarebbe semplice. De Zerbi è un allenatore che migliora i giocatori, li fa crescere, è capace di dare loro uno stile. Ha le qualità del maestro, insomma».