Sacchi distrugge la Juve: «L’Inter ieri sera ha giocato contro nessuno!»

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta della Juve contro l’Inter

Ospite de La Domenica Sportiva, Arrigo Sacchi ha commentato così la sconfitta della Juve contro l’Inter. Le sue dichiarazioni riprese da internews.

ANALISI – «L’Inter è alla ricerca di una mentalità vincente, di una continuità che ha sempre contraddistinto la Juventus. Oggi la parte destra è stata devastante, Achraf Hakimi e Nicolò Barella sono stati straordinari. L’Inter giocava contro nessuno. E non bisogna dare la colpa ad Andrea Pirlo. Per gli allenatori la cosa peggiore non è non avere dei giocatori perché infortunati. La cosa peggiore è non avere una squadra che abbia motivazioni, entusiasmi. Con l’Inter poteva finire in una goleada. Questa è una partita molto importante per l’Inter, perché hanno vinto con merito. E quando vinci con merito è una vittoria nobile. L’Inter è in costruzione, può fare molto di più. Antonio Conte sta lavorando, deve dare una mentalità vincente. La acquisisci quando vinci sapendo che sei più bravo, che hai meritato di più, che giochi meglio dell’avversario, che sei un collettivo».