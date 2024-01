Sala: «Rimanere a San Siro è l’opzione migliore per Inter e Milan»

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan. Tutti i dettagli

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan a margine della commissione consiliare a Palazzo Marino.

LE PAROLE – «Ci sono molti motivi di buonsenso che ci dicono che ristrutturare San siro è l’opzione. Al momento è solo uno studio, ma presenta elementi di novità. Inoltre secondo i progettisti sarà possibile fare i lavori senza chiudere lo stadio. Ovviamente non farei nulla per oppormi a ipotesi su nuovi stadi in Comuni che non siano Milano, tuttavia non è da escludere che si possa ragionare se fare di tutto o meno per far rimanere le squadre a Milano. Salvo diverse decisioni del Tar, il vincolo sul secondo anello di San Siro si può considerare una certezza. Dobbiamo chiedere al Milan e, per conoscenza, all’Inter di fare chiarezza sull’istanza presentata al Comune di San Donato. Deve intendersi come una rinuncia al progetto che i club hanno presentato nel 2019 per la realizzazione di un nuovo stadio con la conseguente demolizione del Meazza? Con il vincolo a questo punto la strada maestra diventa la valorizzazione di San Siro».

