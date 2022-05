Salah: «L’anno prossimo sarò al Liverpool. Spero di decidere la finale». Le parole dell’attaccante egiziano

Momo Salah ha parlato in occasione dell’Open Media Day del Liverpool verso la finale di Champions League contro il Real Madrid.

FUTURO – «Non penso al contratto in questo momento, non voglio essere egoista. Ora conta la squadra; questa è una settimana davvero importante per noi e sono concentrato solo sulla squadra. Voglio vincere ancora la Champions League, voglio vedere Henderson che solleva la Coppa e poi me la consegna. Non voglio parlare di contratto, ci sarà tempo ma di sicuro resterò nella prossima stagione».

RIVINCITA COL REAL – «È stato il momento peggiore della mia carriera. Giocare una finale e 30 minuti dopo infortunarmi… Poi sono andato in ospedale, abbiamo perso così… Sono molto motivato dopo quello che è successo qualche anno fa. E anche motivato da quello che è successo domenica. Chi la decide? Spero io».