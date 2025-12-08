Salah out in vista di Inter Liverpool? Quella polemica sta compromettendo l’ex Roma

Salah verso l’esclusione per Inter–Liverpool? Scoppia la bufera in casa Reds

L’avvicinamento alla supersfida di Champions League tra Inter e Liverpool si infiamma con un caso clamoroso che sta scuotendo l’ambiente dei Reds. A poche ore dalla partenza della squadra inglese per Milano, infatti, Mohamed Salah rischia di non essere convocato per la trasferta di San Siro. Una notizia che ha destabilizzato tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché riguarda il giocatore simbolo del Liverpool, da anni leader tecnico e carismatico della formazione oggi guidata da Arne Slot.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, all’interno del club sarebbe in corso un acceso confronto tra dirigenza e staff tecnico per decidere se includere o meno Salah nella lista dei convocati. Il Liverpool, già chiamato a una prova complicata contro l’Inter, potrebbe dunque arrivare a Milano privo del suo uomo più rappresentativo. Romano ha parlato di “decisione imminente”, sottolineando come la scelta sia direttamente collegata alle recenti dichiarazioni polemiche rilasciate dall’egiziano, che avrebbero incrinato in modo quasi irreparabile il rapporto con l’allenatore.

Le frasi di Salah dopo Leeds–Liverpool hanno infatti fatto esplodere la situazione. Il numero 11 ha accusato apertamente la società di averlo abbandonato e ha dichiarato di sentirsi volutamente isolato. Ancora più pesanti le parole rivolte alla gestione umana della squadra: l’attaccante ha lasciato intendere che il Liverpool stia cercando di scaricarlo e che il legame con Slot sia improvvisamente svanito senza una spiegazione chiara. Un contesto che alimenta i dubbi sulla sua presenza a Milano e accende interrogativi sul suo futuro con la maglia dei Reds.

Per l’Inter, un eventuale Liverpool senza Salah rappresenterebbe un vantaggio tattico enorme, modificando radicalmente l’approccio alla sfida. Ma in casa inglese il caso è tutt’altro che chiuso: il verdetto definitivo arriverà solo prima della conferenza stampa ufficiale.

