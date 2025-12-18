 Salah Liverpool, pace fatta? La decisione sul suo futuro
Salah Liverpool, pace fatta? In Inghilterra sono sicuri: nessuna cessione per gennaio! Presa questa decisione sul futuro dell’attaccante egiziano

Salah Liverpool, pace fatta? In Inghilterra sicuri sulla scelta di club e giocatore per gennaio: ecco che futuro attende l’attaccante egiziano

La separazione tra Mohamed Salah e il Liverpool sembra ormai tracciata, ma non avverrà nella finestra invernale. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, le parti starebbero lavorando a una soluzione condivisa per arrivare insieme a fine stagione, rimandando ogni decisione definitiva all’estate.

L’ipotesi che prende quota è quella di un gentlemen agreement tra Salah, Arne Slot (allenatore dei Reds) e il club: restare uniti fino a maggio con l’obiettivo di qualificare il Liverpool alla prossima Champions League, poi salutarsi senza strappi. Una scelta che tutelerebbe il progetto sportivo e permetterebbe al club di programmare con calma il futuro.

Sull’attaccante egiziano, 33 anni, restano forti gli interessi dall’Arabia Saudita e dalla MLS. In particolare, si sono mossi Al-Hilal, Al-Qadsiah e Neom SC, pronti a presentare proposte importanti per il finale di carriera del numero 11.

Il contratto di Salah scade nel giugno 2027, dettaglio che spinge il Liverpool a valutare una cessione a condizioni vantaggiose, evitando di perdere valore. Rimandare l’addio consente ai Reds di massimizzare il ritorno economico e sportivo.

