Salah rimarrà al Liverpool? La situazione potrebbe scongelarsi: quel gesto è abbastanza significativo - Calcio News 24

Salah torna nella rosa del Liverpool: disgelo con Slot e convocazione per il Brighton

Dopo giorni di tensione con l’allenatore Arne Slot, Mohamed Salah è tornato regolarmente nella rosa del Liverpool e figura tra i convocati per la partita di Premier League contro il Brighton. L’egiziano, 33 anni, era stato escluso dalla lista per la recente sfida di Champions League contro l’Inter a seguito delle dichiarazioni critiche che aveva rilasciato nei confronti dello staff e del tecnico dopo alcune panchine consecutive.

La situazione si era rapidamente trasformata in un caso interno al club: Salah aveva espresso apertamente il proprio malcontento per il ruolo marginale nelle ultime partite, definendosi «messo da parte» dai Reds e ipotizzando che il rapporto con Slot fosse compromesso. Sky Sport Il tecnico olandese, da parte sua, aveva reagito con fermezza, escludendo il campione egiziano dalla Champions e sottolineando come le scelte tecniche siano affidate a lui nonostante i colloqui con la dirigenza

Tuttavia, un confronto diretto avvenuto questa settimana tra Salah e Slot ha prodotto un primo “disgelo”. Secondo quanto riportato, l’incontro tra i due è stato costruttivo e ha permesso di ricucire almeno in parte la frattura, consentendo al fuoriclasse di essere reintegrato nel gruppo per il match contro il Brighton.

Questa convocazione assume anche un valore simbolico: la sfida di Premier League potrebbe essere l’ultima occasione per Salah di giocare davanti ai tifosi del Liverpool prima della sua partenza per la Coppa d’Africa con l’Egitto, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio.

Nonostante il ritorno in squadra, il futuro di Salah al Liverpool resta incerto. L’egiziano si è detto disposto a considerare un trasferimento nel mercato di gennaio e le prossime settimane saranno decisive per capire se rimarrà al club o se affronterà nuove sfide altrove.

In ogni caso, la riconciliazione con Slot almeno sul piano della convocazione è un primo passo importante per riportare serenità attorno ad uno dei giocatori più iconici nella storia recente dei Reds.