Momo ‘Er rimpianto’ Salah. Roma piange: con quei soldi è arrivato Schick

Roma: il rimpianto dei tifosi, Salah venduto è a quota 43 gol, Schick arrivato coi suoi soldi ne ha segnato solo due

Chiamatelo Er Rimpianto! Mohamed Salah ha realizzato una doppietta ieri sera contro la Roma, la sua ex squadra, e ha messo a ferro e fuoco la difesa dei giallorossi con il povero Juan Jesus che probabilmente avrà gli incubi per qualche notte. L’egiziano del Liverpool si è dimostrato estremamente rispettoso dei suoi ex compagni, dei suoi ex tifosi e del suo ex club, e il suo atteggiamento è stato apprezzato dai tifosi che hanno manifestato perplessità sulla sua cessione.

La Roma ha venduto l’attaccante a 42 milioni più altri 7 di bonus e con i soldi incassati dal Liverpool ha perfezionato l’acquisto di Patrik Schick dalla Sampdoria per circa 42 milioni di euro tra cash, riscatto e bonus. L’attaccante egiziano, con la doppietta di ieri, è salito a quota 43 gol in stagione e guida la classifica dei bomber più prolifici d’Europa, davanti perfino a Cristiano Ronaldo. Schick è fermo a quota due; un gol in Coppa Italia e uno in campionato ma è stato fermato da tanti problemi fisici durante l’annata. Momo sarà sicuramente uno dei grandi candidati al Pallone d’Oro e potrebbe addirittura interrompere il duopolio CR7-Messi e questo aumenterebbe maggiormente i rimpianti della Roma che, in nome del bilancio, è stata costretta a privarsi di un egiziano d’Oro.