Salernitana, Candreva: «Per noi un punto che vale tantissimo»

Le parole di Candreva dopo il pari della Salernitana contro il Torino: «Nel primo tempo non siamo stati all’altezza, meglio la ripresa»

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Sky Sport il pareggio della Salernitana contro il Torino. Di seguito le sue parole

PAREGGIO – «Per noi è un punto che vale tantissimo, sapevamo di affrontare una squadra forte e dura. Nel primo tempo non siamo stati all’altezza, nel secondo tempo abbiamo fatto una buona prova con un atteggiamento diverso e con voglia di recuperare il risultato. Il nostro cammino è duro, ma dobbiamo restare concentrati: ci sarà da battagliare. Per gli avversari, a volte, nel corso della partita è facile andare al tiro contro di noi: dobbiamo migliorare, già da martedì affronteremo la settimana con lo spirito di migliorarci. Abbiamo ancora troppi alti e bassi, non abbiamo ancora la continuità che serve. Facciamo prestazioni importanti e poi altre deludenti, dobbiamo trovare una via di mezzo».

RUOLO – «Io mi metto a disposizione, con entusiasmo, dei compagni. Sono qui per aiutare la squadra. La squadra è lunga”. Infine una battuta anche su Ochoa: “È un portiere che ha fatto cinque mondiali, parlano i numeri per lui e si è calato subito nella nostra realtà, lo abbiamo accolto bene e si è proposto bene»