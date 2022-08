Salernitana, dopo Dia si continua a trattare per Dobvyk: le ultime

La Salernitana dopi aver chiuso per Dia dal Villarreal, vuole regalare un altro colpo a Nicola per l’attacco e piace Dobvyk

La Salernitana dopi aver chiuso per Dia dal Villarreal, vuole regalare un altro colpo a Nicola per l’attacco e piace Dobvyk.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i granata stanno lavorando anche per il centravanti ucraino che in passato era stato accostato anche al Torino. De Sancits al lavoro con il Dnipro, proprietaria del cartellino, per cercare di capire la situazione.