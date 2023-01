Salernitana, Iervolino: «Ritorno di Nicola una scelta di cuore»

Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato in conferenza stampa per spiegare la decisione di esonerare subito richiamare Nicola

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare la sua decisione di esonerare, e poi richiamare in panchina Davide Nicola. Di seguito le sue parole.

DECISIONE DI ESONERARE NICOLA – «Anche per evitare lo sfogatoio dei social ho ritenuto opportuno intervenire in prima persona. Prima di giocare la partita con l’Atalanta credo che la situazione sia sfuggita di mano a tutti, è stato fatto passare il messaggio ci siano spaccature e divisioni tra l’area tecnica e la dirigenza. Siamo al paradosso se dopo una partita non ci possa essere un confronto all’interno dello spogliatoio. Altro discorso è dire che la squadra ha gambe scariche e non ha la percezione del pericolo. Abbiamo avuto visioni convergenti sin dal primo momento. Noi volessimo che la Salernitana facesse bel calcio, purtroppo a Bergamo abbiamo perso 8 a 2 ed è una imbarcata fuori dal comune. Non accadeva da oltre 20 anni. Capita al PSG e al Barcellona, alla Roma. Però la cosa che realmente ha fatto venire a ognuno di noi l’idea ci fosse qualcosa di grave era la non volontà di giocare al calcio. Non abbiamo preso un’ammonizione. E’ stata una disfatta. Mi sono sentito in dovere di cambiare, in quel caso puoi fare una sola cosa: rivedere il progetto tecnico, attraverso l’esonero dell’allenatore. Persona che stimo tantissimo, che ha una umanità e una sensibilità fuori dal comune e questo posso garantirvelo. Nel frattempo, a discapito di ciò che è stato scritto, abbiamo trovato altri allenatori. Noi abbiamo progetti ambiziosi come pochi, di allenatori ce ne sono quanti i pini marini e si sono offerti alla Salernitana circa un centinaio di mister da ogni parte del globo. Abbiamo ipotizzato l’identikit, c’erano stati dei colloqui in collaborazione con il direttore sportivo senza l’ansia di dover immediatamente portare qualcuno all’attenzione dei fan. Sarebbe stata una scelta di comodo da dare in pasto alla piazza».

DECISIONE DI RICHIAMARLO – «Ieri mi ha chiamato il direttore sportivo e mi ha manifestato la volontà di Nicola di tornare a Salerno. De Sanctis ha speso mille parole positive. Ci ho parlato, si tratta di storie di uomini che hanno costruito la nostra salvezza. Una decisione può essere presa, ritirata. Mi ha detto delle cose importanti. Sulla città, su di lui, sui tifosi, sull’affetto per me, sugli errori commessi. Se non perdi una persona non sai mai quanto ti manca e quanto ti mancherà. Si arriva a un grande chiarimento solo quando si arriva a una cesoia netta. Mi sarebbe mancato per sempre, le sue parole mi hanno colpito. Ci ho pensato molto, da quest’altra parte avevamo pensato a una sostituzione ma per il bene della Salernitana è giusto che Nicola prosegua la sua esperienza e che abbia un’altra chance con l’impegno di portare avanti una squadra che giammai deve patire un disagio e una mortificazione come quella di domenica pomeriggio».

COINVOLGIMENTO DELLA SQUADRA – «Ho parlato con la squadra. Siamo noi a scegliere l’allenatore, altrimenti si capovolge l’ordine naturale delle cose. Però mi faceva piacere sentire le loro riflessioni rispetto a una decisione atipica. Il calcio deve evolversi con delle sensibilità differenti, prendendo scelte teoricamente impopolari. Ho sempre detto che Nicola è l’allenatore giusto per la Salernitana, deve ritrovare equilibrio con la squadra e il manico da leader carismatico. Mi auguro che questo possa avvenire quanto prima».