Salernitana: le prossime 3 partite per abbandonare l’ultimo posto. É possibile?

Sono 5 i punti da rimontare in 15 giornate. É questo il presente della Salernitana, la sua classifica dopo la chiamata di Walter Sabatini

Sono 5 i punti da rimontare in 15 giornate. É questo il presente della Salernitana, la sua classifica dopo la chiamata di Walter Sabatini e le sue tante operazioni sul mercato di gennaio fatte per ripetere il miracolo di due anni fa, quando successe la stessa cosa. In una formula, se pensiamo al divario, si potrebbe riassumere la situazione nel ritenere che il distacco non è banale, ma che il tempo per recuperare c’è e la clessidra è ancora piuttosto capiente prima che ci si debba arrendere.

Il precedente, del resto, induce a orientarsi su pensieri lunghi: nel 2022 la squadra a questo punto del torneo accusava un distacco di 8 lunghezze dalla zona salvezza e la classifica era molto più allungata, mentre oggi c’è una densità di 5 squadre collocate a quota 19 e 18, potrebbe essere un fattore che in qualche maniera potrà condizionare il futuro.

La premessa è doverosa: all’epoca la classifica era infarcita di asterischi e solo prima della giornata numero 35, nel recupero con il Venezia, i campani conquistarono il quartultimo posto. Per poi avere la certezza matematica negli ultimi 90 minuti, anche per l’autogol del Cagliari, che non vinse e permise alla Salernitana di cavarsela nonostante la sconfitta nella gara di chiusura del torneo. Proviamo sull’oggi a capire se in tempi brevi è possibile quantomeno un aggancio a qualcuna delle pericolanti e “giochiamo” virtualmente con il calendario.

L’occasione è immediata: battere l’Empoli domani sera nella gara inaugurale della giornata. Ipotizziamo – non ce ne vogliano – anche una sconfitta del Verona a Monza e a quel punto gli obiettivi sarebbero a fuoco: Verona ed Empoli 18; Salernitana 16.

Giornata successiva: niente da fare per Filippo in casa di Simone. L’Empoli muove la classifica impattando al Castellani nel derby con la Fiorentina. Il Verona, invece, perde al Bentegodi con la Juve.

Giornata 26: la Salernitana piega il Monza spinta dal suo pubblico. Il Verona paga dazio all’ennesimo impegno duro, stavolta a Bologna. L’Empoli fa un punticino con il Sassuolo. Classifica a quel punto: Empoli 20; Salernitana 19; Verona 18. La quartultima, verosimilmente, non sarebbe molto lontana, anche perché ci sarebbero stati un po’ di scontri diretti il cui destino ipotetico abbiamo lasciato. Una cosa è certa: se in 3 settimane Candreva e compagni non fossero più il fanalino di coda, molto sarebbe fatto, anche se tutto andrebbe ancora conquistato.