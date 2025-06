Salernitana Sampdoria, l’epilogo del lunghissimo playout: non si riparte, Sampdoria Salva con il 0-3 a tavolino

Salernitana Sampdoria, dopo un tentativo di riprendere la partita la partita viene finisce in anticipo: blucerchiati salvi con una vittoria a tavolino

Finisce come peggio non poteva il playout di Serie B Salernitana-Sampdoria. Dopo le polemiche sulla retrocessione del Brescia e del recupero dei blucerchiati, tra le proteste della Salernitana, il ritorno della sfida finisce al 65′ con il 0-2 della Samp, che come riporta DAZN non sarà formalizzato, andando verso il 0-3 a tavolino.

Al 65′ la Curva Sud dell’Arechi ha fatto espolodere la sua rabbia lanciando in campo fumogeni, petardi e seggiolini. Dopo un quarto d’ora di stop del gioco Doveri ha provato a far ripartire il gioco, ma con l’immediato lancio che è ripreso le forze dell’ordine hanno deciso che non c’erano più le condizioni per proseguire. Sampdoria che rimane in Serie B, Salernitana retrocessa in Serie C.