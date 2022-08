Salernitana, Simy in uscita: un club di B ha fatto un sondaggio

L’attaccante della Salernitana Nwankwo Simy è in uscita dalla società e il Benevento avrebbe effettuato un sondaggio

L’attaccante della Salernitana Nwankwo Simy è in uscita dalla società e il Benevento avrebbe effettuato un sondaggio.

Secondo quanto riportato da Ottopagine, l’attaccante granata potrebbe tornare in B, dopo i sei mesi di Parma, per rilanciarsi. Il diesse Foggia avrebbe sondato il terreno per la punta granata.