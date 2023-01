Salernitana, aereo di tifosi colpito da un fulmine: shock al rientro da Bergamo

Un viaggio all’insegna della paura quello che ha visto coinvolti alcuni tifosi della Salernitana al rientro da Bergamo dopo la trasferta amara

L’aereo sarebbe dovuto atterrare a Capodichino, ma è stato dirottato a Bari per questo problema che ha causato lo shock dei tantissimi presenti a bordo. Per fortuna nessun dramma, non ci sono feriti ma soltanto tantissima paura. Lo riporta Sportitalia.