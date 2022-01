Salernitana, Iervolino accelera per il mercato: obiettivo Zaza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Salernitana deve risolvere la situazione acquisizione quote con Iervolino e intanto prova a studiare il mercato: piace Zaza

La Salernitana deve accelerare l’acquisizione delle quote di Iervolino e poi puntare al mercato. Diversi gli obiettivi dei campani per arrivare a lottare per la salvezza.

I nomi in cima alla lista sono diversi e ora sarebbe arrivato anche quello di Simone Zaza. L’attaccante del Torino è in uscita e la Salernitana studia il colpo.