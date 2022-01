Calciomercato Genoa, tutto su Zaza per rinforzare l’attacco: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Genoa: i rossoblù cercano un attaccante e puntano forte su Zaza del Torino

Dopo aver perso Piatek, il Genoa è sempre alla ricerca di un attaccante. E il nome caldo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Simone Zaza che ormai al Torino non ha più spazio. I rossoblù si sono già mossi, chiedendo ai granata la punta ex Nazionale.

Il club piemontese ci sta pensando, così come l’attaccante che starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi. Su Zaza, però, c’è il Bologna che lo vorrebbe come vice Arnautovic.