Mattinata di visite mediche nel laboratorio Albaro di Genova per gli ultimi due innesti doriani dopo il passaggio di Zaza al Torino

Durante l’ultima settimana di mercato, la Samp ha fatto di tutto per rinfoltire il reparto avanzato. Nelle ultime battute, sembrava vicinissimo l’approdo di Zaza, che poi in extremis ha trovato velocemente l’accordo con il Torino. A quel punto la squadra genovese ha provato il colpo a sorpresa Oberlin, ma le richieste del Basilea erano troppo esose. Di conseguenza, i liguri hanno a disposizione in attacco solo Quagliarella, Defrel e Kownacki.

Tuttavia, il club di Ferrero ha deciso di rinforzare la rosa in altri ruoli, con gli acquisti in extremis di Tonelli e Saponara. L’ex Napoli si giocherà il posto con il duo giovane è arrembante formato da Colley e Andersen, mentre il trequartista già allenato da Giampaolo ai tempi dell’Empoli dovrebbe superare Ramirez e Caprari nelle gerarchie. Vedremo quali saranno le scelte dell’allenatore blucerchiato, intanto gli ultimi due tasselli giunti nella lanterna hanno completato le visite mediche al Laboratorio Albaro.