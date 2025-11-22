Sampdoria, prosegue la preparazione per la sfida contro la Juve Stabia: le ultimissime da Bogliasco sui doriani

Sampdoria, contro la Juve Stabia non sono assolutamente ammessi errori. Come stanno i doriani in vista del big match di lunedì sera

Si avvicina un appuntamento fondamentale per la Sampdoria, attesa lunedì 24 novembre al “Ferraris” per affrontare la Juve Stabia nella gara valida per la 13ª giornata della Serie BKT 2025/2026. Una sfida che arriva in un momento cruciale della stagione blucerchiata e che potrebbe rappresentare un passaggio determinante per ritrovare continuità nei risultati e consolidare il percorso intrapreso sotto la guida di Angelo Gregucci. L’allenatore, subentrato per dare ordine, identità e solidità alla squadra, ha condotto una settimana di lavoro particolarmente intensa, alternando valutazioni fisiche e approfondite analisi tattiche.

Nella mattinata odierna, la Sampdoria è scesa in campo per una seduta di allenamento strutturata e mirata, pensata per affrontare al meglio una Juve Stabia che, sotto la guida di Ignazio Abate, si distingue per dinamismo e compattezza. L’allenamento è iniziato con un lungo blocco dedicato all’attivazione atletica: esercizi di rapidità, cambi di direzione e reattività, componenti essenziali per una squadra che vuole imporre ritmo e aggressività davanti al proprio pubblico.

Successivamente, Gregucci ha posto grande attenzione alle prove tattiche. La Sampdoria ha lavorato sulle uscite dal basso, un meccanismo che il tecnico considera fondamentale per mantenere controllo e fluidità nella costruzione del gioco. Ampio spazio anche alla gestione del pressing avversario e alla rifinitura negli ultimi trenta metri, un aspetto su cui i blucerchiati stanno cercando maggiore precisione e incisività. Non sono mancate le esercitazioni sulle palle inattive, spesso decisive in incontri equilibrati come si preannuncia quello contro le Vespe.

La giornata ha portato però anche un’importante ventata di ottimismo: Estanis Pedrola è tornato ad allenarsi in gruppo. L’esterno offensivo spagnolo, classe 2003, ha concluso il percorso di lavoro personalizzato e sembra pronto a rientrare pienamente nelle rotazioni. La Sampdoria riabbraccia così un giocatore in grado di cambiare volto alle partite grazie alla sua velocità, al dribbling e alla capacità di creare superiorità numerica. Il suo recupero offre a Gregucci una soluzione offensiva preziosa, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può incidere.

In vista della sfida di lunedì, la Sampdoria si presenta dunque con maggiore consapevolezza e con una ritrovata opzione d’attacco. Il pubblico del “Ferraris”, da sempre elemento trainante, potrà dare ulteriore spinta a una squadra determinata a cogliere un risultato importante e a rilanciare la propria rincorsa in campionato.