Sampdoria, archiviazione per Ferrero dopo il caso Obiang. Le ultime

Caso Obiang, archiviazione del procedimento a carico di Massimo Ferrero. Assolti Giorgio e Vanessa dalle accuse

Nella mattinata di oggi si è tenuta a Roma l’udienza davanti al gup Arturi a carico di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, e dei correi Vanessa e Giorgio Ferrero relativa al Caso Obiang.

Dopo l’ultimo rinvio, per motivi strettamente processuali legati alla lunga lista di udienze che aveva fatto slittare quella del patron doriano, il giudice si è pronunciato a favore del presidente della Sampdoria archiviando il procedimento a suo carico. Assoluzione per Vanessa e Giorgio Ferrero e per i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti. La motivazione, in attesa della pubblicazione ufficiale, sarebbe che il “fatto non sussiste”.