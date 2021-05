Sampdoria, Bereszynski non c’è: Ferrari cerca il riscatto

La Sampdoria deve far fronte all’assenza di Bereszynski che ha ricevuto il via libera per andare in nazionale: la mossa di Ranieri contro il Parma

Undici presenze, ottocento minuti disputati, un assist, venti partite guardate dalla panchina, sei saltate per infortunio. Questo il borsino di Alex Ferrari nella stagione 2020/21. Non la chiuderà in panchina, questo è sicuro. L’assenza di Bartosz Bereszynski lo mette in rampa di lancio per un posto da titolare.

Ferrari può chiudere la stagione 2020/21 con un ultimo squillo sperando che sia di buon auspicio anche per la prossima. Può anche aiutare la Sampdoria a raggiungere un record. È uno dei giocatori a cui manca ancora il gol in questo campionato, andasse a segno la squadra blucerchiata toccherebbe quota 17 marcatori diversi in Serie A.

