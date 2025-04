Sampdoria, pronto il reintegro per Borini! C’è il via libera del presidente Manfredi. Sarà convocato contro la Juve Stabia? Il punto

Sampdoria, c’è il reintegro per Fabio Borini! Pronto il via libera di Manfredi. Sarà convocato già contro la Juve Stabia? La situazione

La vicenda di Fabio Borini sembra aver trovato una soluzione positiva. Dopo essere stato escluso dalla lista della Serie B da Leonardo Semplici nel mercato di gennaio, l’attaccante è stato reintegrato da Alberico Evani al suo arrivo sulla panchina della Sampdoria. Ora, Borini è nuovamente convocabile.

Secondo Il Secolo XIX, il presidente Matteo Manfredi ha dato il via libera per l’esclusione di Gennaro Tutino, che dovrà sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Questo potrebbe permettere a Borini di tornare almeno in panchina già nella sfida contro la Juve Stabia al Menti. Un ritorno importante per la Sampdoria, che potrebbe contare sull’esperienza dell’ex Milan e Liverpool in un momento cruciale della stagione.