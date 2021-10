Sampdoria, Caputo: «Periodo non facile, lotteremo per vincere»

Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato nel pre partita della sfida con lo Spezia: ecco le sue dichiarazioni

Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato poco prima del match contro lo Spezia. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «La realtà dice che stasera è uno scontro diretto per la salvezza. Giocheremo per quello. Veniamo da un periodo non facile. C’è bisogno di unione e di forza e l’affetto dei tifosi è sintomo di questo. Ormai le partite affrontate sono alle spalle. Sappiamo di affrontare una squadra non facile, ma sappiamo che abbiamo bisogno dei tre punti. Lotteremo anche per il mister che è scontento di non poter essere in campo».