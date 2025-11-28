Sampdoria, visita a sorpresa a Bogliasco: Cassano ha fatto visita ai doriani. Ecco cosa è successo durante l’allenamento

Sampdoria, Cassano nella giornata di ieri ha assistito all’allenamento dei doriani. Una visita a sorpresa in vista di una partita importante

La Sampdoria si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione di Serie B: il derby ligure contro lo Spezia, in programma domenica 30 novembre alle 17:15 allo Stadio Picco. Una sfida che, come da tradizione, promette emozioni forti, intensità agonistica e una cornice di pubblico vibrante. Il match rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a dare un segnale importante alle rispettive stagioni. Da una parte c’è lo Spezia di Roberto Donadoni, tecnico esperto e determinato a sfruttare il fattore campo; dall’altra c’è la Sampdoria di Angelo Gregucci, che punta a un successo esterno capace di rilanciare classifica, entusiasmo e consapevolezza.

L’attesa per il derby cresce di ora in ora. Lo Spezia vuole dare continuità ai progressi delle ultime giornate, mentre la Sampdoria vede nella sfida un’occasione preziosa per misurare la crescita del gruppo. Gregucci sta lavorando molto sulla solidità difensiva e sul carattere della squadra, consapevole che un risultato positivo nel derby può rappresentare una svolta psicologica importante per tutto l’ambiente. Non meno coinvolta è la tifoseria blucerchiata, che vive con passione l’avvicinamento alla gara e sa bene quanto questo appuntamento abbia un valore che va oltre i tre punti.

A rendere ancora più intenso il clima prepartita, nelle scorse ore si è registrato un episodio che ha riportato entusiasmo e identità in casa Sampdoria. Come riportato da Il Secolo XIX, ieri il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco ha accolto una visita speciale: quella di Antonio Cassano, uno dei talenti più iconici della storia recente dei blucerchiati. L’ex fantasista, invitato dal direttore sportivo Andrea Mancini, ha trascorso la mattinata con la squadra e lo staff, respirando da vicino l’atmosfera del gruppo impegnato a preparare il derby.

Cassano, accompagnato da Mancini e da Invernizzi, ha assistito all’intera seduta di allenamento fino alle 12:30. Prima dell’inizio della sessione si è intrattenuto a lungo con Lillo Foti, figura storica del club e suo ex compagno. I due hanno condiviso un momento di grande affetto, concluso con un abbraccio che ha riportato alla memoria i tempi d’oro vissuti in maglia Sampdoria. La presenza di FantAntonio è stata accolta con entusiasmo dai giocatori, che hanno percepito il significato di una visita così simbolica alla vigilia di una partita decisiva.

Il derby, dunque, non sarà solo una sfida di campo: sarà anche un banco di prova per la nuova identità della Sampdoria, un’occasione per dimostrare compattezza e determinazione in uno dei momenti cardine della stagione.