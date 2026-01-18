Sampdoria, chiuse ufficialmente le indagini per Foti e Gregucci: cosa rischiano. I possibili provvedimenti

Sampdoria, si sono chiuse ufficialmente le indagini per Foti e Gregucci: cosa rischiano e i provvedimenti che potrebbero essere presi

Ore di apprensione in casa Sampdoria. Quello che era un fascicolo aperto si è trasformato in un atto d’accusa formale: la Procura Federale della FIGC ha ufficialmente chiuso le indagini relative alle posizioni di Lillo Foti e Angelo Gregucci. Secondo quanto rivelato da Il Secolo XIX, gli inquirenti ritengono di avere in mano prove sufficienti per contestare gravi irregolarità nella gestione della guida tecnica: al centro del mirino c’è la discrepanza tra i ruoli depositati in Federazione e quelli effettivamente ricoperti sul campo di Bogliasco.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’accusa: il caso del “finto” vice

Il quadro delineato dalla Procura è severo. A Lillo Foti viene contestato di aver esercitato le mansioni di primo allenatore pur essendo in possesso solamente del patentino “UEFA A”. Questo titolo, infatti, lo abiliterebbe esclusivamente a ricoprire il ruolo di vice in cadetteria, non quello di capo tecnico. Speculare l’accusa per Angelo Gregucci: l’esperto allenatore avrebbe, secondo l’accusa, “prestato” il proprio nome e la propria licenza UEFA Pro per figurare come mister ufficiale, senza però esercitarne le funzioni sostanziali durante gli allenamenti e le gare.

Il blitz a Bogliasco e i testimoni VIP

L’indagine ha subìto una svolta decisiva lo scorso 15 dicembre, quando gli ispettori federali si sono presentati a sorpresa nel centro sportivo blucerchiato. Fondamentali sono state le audizioni di testimoni d’eccezione: oltre allo stesso Gregucci (ascoltato come indagato), sono stati sentiti come persone informate sui fatti Nicola Pozzi e Attilio Lombardo. Le sensazioni che filtrano da Roma suggeriscono che le loro deposizioni non abbiano alleggerito la posizione del club.

Rischio squalifiche: coinvolta la dirigenza

Ora si apre la fase difensiva, con i legali Antonio Romei e Francesco De Gennaro pronti a presentare memorie o valutare un patteggiamento. Il rischio di deferimento è altissimo e le conseguenze pesanti: Foti rischia una squalifica che gli precluderebbe l’accesso al Supercorso di Coverciano di settembre, bloccando la sua carriera fino al 2027. Ma a tremare è anche la società per responsabilità diretta: nel registro degli indagati figurano anche il patron Matteo Manfredi e il CEO Sport Jesper Fredberg. La Sampdoria si prepara a una battaglia legale per evitare che le vicende di tribunale compromettano il finale di stagione.