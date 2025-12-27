Sampdoria, Coda davanti a Mbappé e Kane: la statistica che certifica un dominio sorprendente! Il dato

Sampdoria, Coda meglio di Mbappé e Kane: una percentuale impressionante racconta il suo peso decisivo nel club

La Sampdoria ha in Massimo Coda un riferimento offensivo che, numeri alla mano, non trova eguali né nei principali campionati europei né nelle rispettive seconde divisioni. L’attaccante blucerchiato è infatti il giocatore con la più alta percentuale di partecipazione ai gol della propria squadra nella stagione 2025/26: un dato che racconta meglio di qualsiasi analisi il suo peso specifico all’interno del progetto tecnico.

Con un impressionante 69% di incidenza, Coda ha messo lo zampino in 11 delle 16 reti realizzate finora dalla Sampdoria: otto gol personali e tre assist che lo proiettano addirittura davanti a fuoriclasse come Kylian Mbappé, fermo al 61% di coinvolgimento nelle marcature del suo club. Numeri che spiegano da soli quanto l’attacco doriano dipenda dal suo centravanti.

Sampdoria, i numeri di Coda raccontano un attacco costruito su di lui Senza il contributo diretto di Coda, la produzione offensiva della Sampdoria sarebbe drasticamente ridimensionata. I suoi otto gol rappresentano una porzione enorme del totale, ma è soprattutto la capacità di innescare i compagni a renderlo un perno imprescindibile: non solo finalizzatore, ma anche regista avanzato e punto di riferimento costante nella manovra.

Leadership, esperienza e un ruolo che va oltre il campo Oltre ai dati, c’è tutto ciò che non finisce nelle statistiche. Coda porta in dote esperienza, personalità e una leadership naturale che si riflette sul gruppo. Abituato a lottare per obiettivi importanti, è diventato una guida anche fuori dal campo, aiutando la crescita dei giovani e offrendo allo staff tecnico una certezza nei momenti più delicati delle partite.

Se la Sampdoria vuole davvero alzare l’asticella e inseguire con convinzione i propri obiettivi stagionali, tenere Coda al centro del progetto offensivo non è solo una scelta tattica: è una necessità strutturale.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

