Sampdoria, crisi profonda: 4 ko su 4. Donati a un passo dall’esonero e tifosi in rivolta… Situazione sportivamente drammatica in casa blucerchiata

La crisi della Sampdoria assume contorni storici. La sconfitta per 1-0 subita a Monza, decisa da un gol dell’ex Agustin Alvarez, sancisce la quarta sconfitta in altrettante partite di Serie B, inchiodando i blucerchiati all’ultimo posto in classifica a zero punti. Si tratta della peggior partenza nella storia del club, una situazione che mette a serissimo rischio la posizione del tecnico Massimo Donati.

La partita dell’U-Power Stadium è stata l’emblema del momento nero della squadra: un rigore fallito da Barak nel primo tempo e l’espulsione di Cherubini due minuti dopo hanno spianato la strada al Monza, portando alla dura contestazione dei 2.500 tifosi presenti nel settore ospiti.

Scelto in estate dalla nuova proprietà guidata da Nathan Walker e Jesper Fredberg, Donati era già stato in bilico dopo la sconfitta con il Modena, ma aveva incassato una fiducia a tempo. Ora, come riportato da Sky Sport, la dirigenza è in profonda riflessione e l’esonero appare un’ipotesi concreta. Nel post-partita, il tecnico ha escluso l’idea di un ritiro punitivo, definendolo inutile e controproducente.

La tensione, però, non è limitata al campo. La tifoseria è in aperta contestazione con la società. Giovedì scorso, una delegazione de La Sud ha protestato duramente durante un evento con gli sponsor, esponendo striscioni e intonando cori contro la dirigenza. Il clima è rovente e per martedì 23 settembre è stata indetta una riunione alla Gradinata Sud per decidere le prossime mosse della protesta. Una notte di riflessione attende la Sampdoria, con il futuro di Donati e del club appeso a un filo.