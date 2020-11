Sampdoria, Damsgaard: «Strada ancora lunga. Ranieri straordinario»

Damsgaard è una delle note liete della Sampdoria di Ranieri. Le parole del giovane norvegese sul momento personale e dei blucerchiati

Mikkel Damsgaard è una delle rivelazioni della Sampdoria di Claudio Ranieri. Il centrocampista norvegese ha toccato diversi argomenti nell’intervista concessa a Calcioinpillole.com.

Momento positivo – «Andiamoci piano. Sono passate solo poche partite. Mi fa piacere sapere che le mie prestazioni fino ad ora sono state apprezzate, ma la strada è lunga ed il calcio italiano è complicato. La Serie A è una delle leghe più difficili del mondo, ci sono tanti giocatori importanti e allenatori bravi».

Ranieri – «Mister Ranieri è un allenatore straordinario, che ha fatto una carriera pazzesca e ha centrato l’impresa più incredibile del calcio, vincendo la Premier League con il Leicester. Per me è eccezionale potermi allenare con lui e crescere come giocatore sentendo i suoi suggerimenti».

