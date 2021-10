Sampdoria, D’Aversa: «Cagliari di qualità. Rompiamo la tradizione»

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro il Cagliari: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai canali blucerchiati.

PRECEDENTI – «Ho letto molto in settimana su pronostici e ricorsi storici: mi è venuto da sorridere e fare gli scongiuri. È arrivato il momento di stoppare questa tradizione. Sarà una partita molto difficile, ma la affronteremo con il massimo impegno sapendo l’importanza di questa gara».

CAGLIARI – «Il valore della rosa non rispecchia la posizione di classifica, ma noi dobbiamo ragionare sulla qualità della squadra che andremo ad affrontare. Sicuramente ha avuto difficoltà sotto l’aspetto dei difficoltà e dovremo essere bravi a non ricreare l’entusiasmo nel loro stadio».

PAUSA NAZIONALI – «La pausa ti crea problematiche sotto l’aspetto del lavoro perché non puoi lavorare al completo e poi devi aspettare l’ultimo momento per verificare la condizione dei giocatori. Non dobbiamo crearci alibi, ma solo concentrarci sull’importanza della gara».

