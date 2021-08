Sampdoria, D’Aversa: «Vittoria sofferta che ci dà consapevolezza»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Coppa Italia contro l’Alessandria: le sue dichiarazioni

ATTACCO – «Abbiamo un pacchetto offensivo di grande qualità. Potevamo fare meglio nel primo meglio. È stata una vittoria sofferta, ma che dà consapevolezza. È una vittoria di squadra, di gruppo».

QUAGLIARELLA – «Facciamo i complimenti a Quagliarella per il centesimo gol. Mi sta stupendo non tanto per le qualità, ma soprattutto per la professionalità. Ed è quella che gli permette di fare quello che fa alla sua età».

