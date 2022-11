Sampdoria, Ferrero: «I tifosi venissero a lavorare»

Le parole di Massimo Ferrero, ex Presidente della Sampdoria, sul suo rapporto con i tifosi blucerchiati che lo avevano contestato

Massimo Ferrero, ex Presidente della Sampdoria, è tornato a parlare al programma televisivo Belve.

L’ACCUSA DI FERRERO – «Non sono stato capito. A Marassi mi insultano perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma, e i tifosi hanno cominciato a insultarmi e io non ho detto scusate tanto. Ma non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare».