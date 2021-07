Sampdoria, Ferrero: «Sarà un mercato creativo, gli affari si faranno da Ferragosto»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato delle difficoltà che troveranno i club in questa finestra di calciomercato

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, fa il punto sulla sessione di calciomercato del club doriano e sull’arrivo di Daniele Faggiano. Le sue parole a Il Secolo XIX.

CALCIOMERCATO – «Sarà una finestra di mercato creativo in cui tutti, anche i top club, dovranno inventarsi soluzioni per fare le operazioni che servono. Quest’ano è ancora tutto fermo persino dall’estero, in quei campionati che sono messi meglio finanziamenti di noi, e io temo che le operazioni in Italia si registreranno soprattutto da Ferragosto al 22, ovvero negli ultimi giorni».