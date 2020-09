Sampdoria, Ferrero: «Serve un mediano e una punta»

Il presidente della Sampdoria ha parlato degli obiettivi di mercato della squadra blucerchiata

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in una intervista a Il Secondo XIX ha parlato degli obiettivi di mercato del club blucerchiato.

«Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è. Ho venduto Linetty al Torino, è vero, a nove milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno. Dalla Juventus alla Roma, all’Inter, non c’è una big che sta comprando. E tutto il calcio europeo è fermo. Questo Covid sta togliendo sicurezza e anche il calcio ne risente. Qualcosa come sempre faremo ma ci vuole pazienza e visione d’insieme. Ramirez? Di gratis non c’è niente, vedremo».