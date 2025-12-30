Sampdoria, il futuro di Riccio si allontana da Genova: il difensore verso l’addio e due club pronti a sfidarsi per lui

Sampdoria, scenario in evoluzione per Riccio: il difensore può partire e due pretendenti accendono la corsa al suo cartellino

La Sampdoria continua a muoversi con decisione in vista del mercato invernale, lavorando su due binari paralleli: individuare i rinforzi necessari per alzare il livello della rosa e, allo stesso tempo, gestire le uscite per snellire l’organico e ridefinire le gerarchie interne. In questo quadro, uno dei dossier più caldi riguarda il futuro di Alessandro Pio Riccio.

Riccio verso l’addio: Avellino e Bari alla finestra

Come riportato da La Repubblica, il difensore classe 2002 è destinato a lasciare Genova a gennaio. Arrivato dalla Juventus come investimento per il futuro, Riccio non è riuscito a trovare continuità nelle rotazioni blucerchiate. Per questo, società e giocatore stanno valutando una soluzione che gli permetta di giocare con maggiore regolarità, condizione indispensabile per la sua crescita. Su di lui si è acceso l’interesse di Avellino e Bari, entrambe alla ricerca di un rinforzo giovane e affidabile per il reparto arretrato.

La strategia del Doria

L’eventuale uscita di Riccio rientra in un piano più ampio di razionalizzazione della rosa. Liberare spazio consentirebbe alla Samp di intervenire con più decisione sul mercato in entrata, puntando su profili immediatamente funzionali al progetto tecnico. Il duello tra Avellino e Bari è appena iniziato, ma le prossime settimane saranno decisive per definire il destino del giovane centrale. Con l’avvicinarsi di gennaio, il mercato blucerchiato entra nel vivo e ogni mossa diventa parte di un puzzle più grande.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

