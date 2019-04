Sampdoria-Genoa highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Sampdoria-Genoa highlights e gol: le azioni salienti del match valido il 32° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo affrontano i rossoblù di Cesare Prandelli nel Derby della Lanterna numero 72 in Serie A. Sampdoria nona in classifica con 45 punti e reduce dalla sconfitta interna contro la Roma; Genoa (34) in posizione medio-bassa e proveniente dal pareggio di Napoli. Nel Derby d’andata le due squadre pareggiarono per 1-1 con le reti di Quagliarella e Piatek. Adesso la stracittadina genovese si ripropone: Sampdoria per continuare a sperare nell’Europa, Genoa per la tranquillità. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

SAMPDORIA-GENOA 1-0: Bellissima partita al Ferraris! La Sampdoria passa subito in vantaggio con una deviazione sottoporta di Defrel su assist di Quagliarella.

SAMPDORIA-GENOA 2-0: Calcio di rigore per la Sampdoria per fallo di mano di Biraschi. Sul dischetto si presenta Quagliarella che spiazza Radu