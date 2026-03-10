Sampdoria, Gregucci e Foti squalificati per 10 giornate! Maxi-stangata per i due ex tecnici blucerchiati, la decisione ufficiale del TFN

Sampdoria, Gregucci e Foti sono stati squalificati per 10 giornate dal Tribunale Federale Nazionale! Maxi-stangata per i due ex blucerchiati

Per Angelo Gregucci le brutte notizie non si sono affatto limitate all’allontanamento dalla panchina. Dopo la pesante sconfitta subita dalla Sampdoria sul difficile campo del Frosinone, la dirigenza ha optato per un drastico cambio, affidando le redini della prima squadra ad Attilio Lombardo. Tuttavia, alla cocente delusione sportiva si è subito aggiunto un severo provvedimento disciplinare destinato a far discutere a lungo.

Squalifica di dieci giornate: cosa è successo

La già turbolenta situazione della panchina doriana si arricchisce di un nuovo, spinoso capitolo giudiziario che peserà enormemente sul futuro professionale dei due diretti interessati. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti inflitto a Gregucci e Foti una maxi squalifica di dieci giornate, in seguito al deferimento ufficialmente depositato lo scorso 16 febbraio. Si tratta di una sanzione di grande impatto, che i due dovranno obbligatoriamente scontare non appena torneranno ad allenare un club.

Le indagini della Procura: i ruoli effettivi nello staff

Ma perché è arrivata questa stangata dalla giustizia sportiva? Al centro del provvedimento c’è il ruolo effettivamente ricoperto dai due all’interno dello staff tecnico blucerchiato. Formalmente, e sui documenti ufficiali, il primo allenatore risultava essere Angelo Gregucci. Tuttavia, dagli approfonditi accertamenti condotti dalla Procura Federale è emerso un quadro operativo radicalmente differente. Stando a quanto evidenziato nelle indagini, infatti, l’incarico e le reali mansioni da primo allenatore sarebbero state di fatto svolte da Salvatore Foti.

Il nodo cruciale: il patentino UEFA Pro

È proprio da questa incongruenza che scaturisce l’inevitabile deferimento. La questione non riguarda un semplice e innocuo assetto organizzativo interno, ma viola direttamente le rigide normative federali previste per guidare una prima squadra nel campionato di Serie B.

L’elemento decisivo dell’intera vicenda è strettamente legato ai titoli abilitativi. Foti, infatti, risulta sprovvisto del patentino UEFA Pro, ovvero l’indispensabile licenza necessaria per poter allenare ufficialmente una prima squadra nel campionato cadetto maschile. Da qui la decisione degli organi federali di sanzionare severamente entrambi i tecnici, condannando l’espediente utilizzato per aggirare il regolamento.