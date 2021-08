Sampdoria, Ihattaren si presenta: «Voglio vincere tanto»

Mohamed Ihattaren, nuovo giocatore della Sampdoria, ha rilasciato le sue prime parole in maglia blucerchiata

Mohamed Ihattaren, nuovo giocatore della Sampdoria, ha rilasciato le sue prime parole in maglia blucerchiata rilasciate ai canali ufficiali del club.

SAMPDORIA – «Prima di tutto devo dire che sono molto felice di essere qui. Spero di metterci poco tempo per mostrare ai tifosi cosa sono in grado di fare. Voglio vincere tante partite e giocare un bel calcio, mostrando a tutti chi è Mohamed. Voglio dire grazie al presidente Ferrero per avermi dato la possibilità di venire in questo bellissimo club. Spero che potremo fare un’ottima stagione insieme.

STORIA – «Ciò che so della Sampdoria è che siamo in una città vicina al mare, un posto bellissimo per un club. Hanno giocato qui molti giocatori provenienti dall’Olanda, come Thorsby. Ma so anche di calciatori del passato: Ruud Gullit, ad esempio».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMPNEWS24