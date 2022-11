Sampdoria, in 5000 i tifosi in corteo: «Faremo sentire la nostra voce»

Oggi i tifosi della Sampdoria saranno in corteo: nel mirino dei tifosi ci sono gli ex presidenti Garrone e Ferrero

Saranno 5000 i tifosi della Sampdoria che questo pomeriggio parteciperanno alla manifestazione di protesta, che partirà dal Ferraris fino alla sede di Corte Lambruschini. Nel mirino dei sostenitori blucerchiati ci sono soprattutto Edoardo Garrone e Massimo Ferrero, ma anche coloro che nel web e carta stampata hanno contribuito a “fare del male” alla Sampdoria. Di seguito il comunicato della curva sud blucerchiata.

«Esserci. Si avvicina il momento in cui tutti noi, veri sampdoriani, ci ritroveremo sotto la Sud. In vista di questo importante momento, ci teniamo a condividere un paio di concetti pubblicamente, anche al fine di rendere la manifestazione perfettamente centrata con l’obiettivo. Noi gruppi, per primi, lasceremo le bandiere e striscioni a casa, l’unico blucerchiato che vedrete sarà quello sulla nostra pelle o la sciarpa che indosseremo fieramente al collo. Vi invitiamo a fare lo stesso, a concentrarvi sul motivo per il quale scendiamo in piazza, ovvero prendere duramente posizione contro tutto e tutti quelli che stanno facendo il male della Sampdoria. Alzeremo la voce, ma non avrà un timbro festoso, anzi. Solo noi possiamo capire quanta rabbia ci brucia dentro in questo momento. Per questo corteo ci muoveremo fin sotto Corte Lambruschini. Contiamo di vedervi, sabato 26 novembre, sotto la Sud alle ore 18.30: a piedi, in treno, in auto, aereo, per mare, come vi pare, l’importante sarà esserci. Non per noi, non per nessuno, solo per l’U.C. SAMPDORIA. ATTENZIONE: giornalista evita di avvicinarti. Uomo avvisato…».

