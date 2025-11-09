Sampdoria, Pafundi sfrutta la sosta: il recupero del classe 2006 è vicino! Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Sampdoria, infortunio Pafundi: la sosta come occasione di rilancio: ecco le novità sul recupero, le ultimissime

La Sampdoria ha dovuto rinunciare a Simone Pafundi nella trasferta del Pier Luigi Penzo contro il Venezia, valida per la 12ª giornata di Serie BKT 2025/2026. Il classe 2006, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, non è stato convocato a causa di una condizione fisica non ancora ottimale. Nonostante il ritorno agli allenamenti in gruppo nei giorni precedenti, lo staff tecnico guidato da Angelo Gregucci ha preferito non rischiarlo, evitando possibili ricadute.

Arrivato a Genova dall’Udinese per portare fantasia e imprevedibilità al reparto offensivo, Pafundi ha vissuto un avvio di stagione complicato tra problemi muscolari e forma non al meglio. La pausa per le Nazionali rappresenta ora un’occasione preziosa per completare il recupero e ritrovare ritmo partita, con l’obiettivo di essere a disposizione per la sfida del 24 novembre contro la Juve Stabia al Luigi Ferraris.

Gregucci, subentrato per dare nuova energia alla squadra, considera il giovane fantasista una pedina fondamentale per il suo progetto tecnico. Dotato di visione di gioco e rapidità nello stretto, Pafundi può diventare l’arma in più nel tridente offensivo blucerchiato.

La Sampdoria, che in queste settimane alternerà lavoro atletico e tattico, punta a riabbracciare il suo talento per la prossima gara interna, consapevole che il suo ritorno potrebbe rappresentare un valore aggiunto nella corsa verso la zona playoff.

