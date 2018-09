Sampdoria-Napoli, top e flop: Defrel è rigenerato, Quagliarella il genio della lampada. Napoli bocciato in blocco: malissimo Verdi

Primo scivolone stagionale per il Napoli di Ancelotti che cade rovinosamente al Ferraris di Genova per mano di una super Sampdoria. Il man of the match, magia di Quagliarella a parte, è Gregoire Defrel che fa ammattire tutta la terza linea partenopea. Ecco le pagelle di Sampdoria-Napoli.

Sampdoria-Napoli: i promossi

QUAGLIARELLA – Ma che giocatore è?! Parliamone. 19 gol l’anno scorso, quest’anno promette nuovo sfracelli. Giocatore di un’intelligenza tecnico-tattica unica: la difesa del Napoli non capisce mai cosa voglia fare. Serve l’assist del 2-0 a Defrel, poi fa una cosa che non ci sentiamo in grado di descrivere.

DEFREL – Segna più gol in questa partita che in tutta la scorsa stagione. Doppietta che fa bene a lui e alla Sampdoria. Va veloce il doppio rispetto a tutti gli avversari. Sembra davvero rinato: Giampaolo ha già rigenerato un giocatore che può fare la differenza.

OUNAS – Entra veramente bene nella ripresa. Salta regolarmente l’uomo creando superiorità negli ultimi 20 metri. Non risulta decisivo solo perché non assistito sufficientemente dai compagni. Con Ancelotti potrebbe godere di nuovo spazio e anche di un po’ di fiducia.

Sampdoria-Napoli: i bocciati

VERDI – Senza capo e senza coda. Non si intende coi compagni e nemmeno con se stesso. Completamente fuori dagli schemi partenopei. Callejon, onestamente, è tutta un’altra cosa.

RAUL ALBIOL – Ridicolizzato da Quagliarella e Defrel. È in ritardo di condizione e ci sta, ma spesso sbaglia anche nelle marcature preventive e nel posizionamento. Stessi errori macroscopici visti nelle puntate precedenti: ahia.

INSIGNE – Si mangia subito il gol del vantaggio e non rientra più mentalmente in partita. Risulta inconcludente in tutte le sue azioni personali. Ancelotti lo boccia già a fine primo tempo. Decisione troppo avventata? Difficile a dirsi, ma col senno di poi…