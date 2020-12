Sampdoria, Nicolini: «I blucerchiati puntano Llorente»

Enrico Nicolini conferma l’interesse della Sampdoria per Fernando Llorente: «Ecco cosa mi ha detto Ranieri»

Nel lungo intervento a Quelli che la Samp, Enrico Nicolini ha confermato l’interesse della Sampdoria per Fernando Llorente. L’ex calciatore della Sampdoria ha rivelato anche quanto gli ha detto Claudio Ranieri e le perplessità sulla possibile chiusura della trattativa con lo spagnolo.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24

«Confermo che la Sampdoria è interessata a Llorente, lo ha detto a me Ranieri. Lo ha chiamato personalmente. Purtroppo però sembra che l’attaccante voglia tornare in Spagna, la moglie è incita o ha partorito da poco. In ogni caso mettiamoci in testa che chiunque venga non arriverà un titolare. Ovvio se vai nell’est europeo un titolare lo trovi, perché magari questi vogliono monetizzare dalla cessione».