Sampdoria, Osti: «Contro il Cagliari succede sempre di tutto»

Carlo Osti ha parlato prima di Cagliari-Sampdoria

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari.

«La squadra sta bene. Ranieri è sempre attento nel preparare le partite. Per un motivo o per l’altro non riusciamo mai a espugnare Cagliari, è incredibile perché succede sempre di tutto, mi auguro che in quest’anno pazzesco possa cambiare questa tradizione. Sappiamo di incontrare un Cagliari molto forte che mette in difficoltà chiunque. Conosciamo le difficoltà di questa partita».