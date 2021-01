Sampdoria, Osti: «Non arriveranno attaccanti. Obiettivo soffrire poco»

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: le sue dichiarazioni

«Di attaccanti ne abbiamo tanti e anche bravi. È un reparto che non ha bisogno di ritocchi. Ranieri non ha bisogno di altri attaccanti, sul mercato non c’è bisogno di niente. C’è bisogno di trovare identità. La squadra è costruita per fare un campionato di sofferenza minore rispetto al precedente»