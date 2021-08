Sampdoria, per Gabbiadini lungo stop: i tempi di recupero

L’infortunio patito contro il Milan terrà Manolo Gabbiadini fuori a lungo: i tempi di recupero dell’attaccante della Sampdoria

Non c’è pace per Manolo Gabbiadini. L’attaccante della Sampdoria, sottopostosi ieri pomeriggio alla risonanza magnetica dopo la visita in mattinata del consulente ortopedico della società Claudio Mazzola, ha visto confermata la prima diagnosi: brutto trauma distorsivo contusivo. A quanto riporta Il Secolo XIX, non è ancora definibile una data di rientro in campo.

Molto dipenderà dalla risposta individuale al programma di recupero. Quello che però è quasi certo è che dovrebbero essere più di quaranta giorni di stop. Gabbiadini salterà sicuramente la gara contro il Sassuolo, l’Inter dopo la sosta e l’Empoli. Nel mirino, nella migliore delle ipotesi, il Napoli.