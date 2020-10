Sampdoria: per la difesa si pensa a Fazio, contatti con la Roma

La Sampdoria non rallenta sul mercato: ancora vivo l’interesse per Federico Fazio che non rientra nei piani della Roma

La Sampdoria lavora per chiudere un acquisto in difesa e secondo Sportitalia il nome valutato è quello di Federico Fazio.

L’argentino è in uscita dalla Roma dato che non rientra nei piani tecnici dei giallorossi e per questo motivo i blucerchiati stanno pensando a lui per puntellare un reparto che nelle prima uscite stagionali è sembrato ampiamente in difficoltà.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore.