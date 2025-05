Incubo Sampdoria, pari inutile con il Catanzaro e ora la Serie C si avvicina: decisivo lo scontro diretto con la Salernitana

Sampdoria, l’incubo Serie C si fa sempre più concreto: pari inutile con il Catanzaro e ora i blucerchiati sono terzultimi

La Sampdoria resta in apnea. Il 2-2 di Catanzaro, maturato dopo un match giocato per mezz’ora in superiorità numerica, ha lasciato più amarezze che altro e ha fatto scivolare i blucerchiati di nuovo in zona retrocessione diretta. Lo scontro diretto contro la Salernitana al Marassi ora è vitale per rimanere in Serie B, come ha confermato il tecnico Evani. Eppure l’avvio era stato incoraggiante: buon approccio, vantaggio firmato Depaoli e apparente controllo del campo. Poi, però, la squadra si è spenta, schiacciata dalla paura di vincere. Il Catanzaro ne ha approfittato con Brighenti e Biasci, ribaltando il punteggio, prima del pari di Coda su un errore in uscita dei padroni di casa.

Il gol dell’attaccante — che raggiunge così Schwoch a quota 135 reti in Serie B — non ha cambiato la sostanza: la Samp è rimasta sterile nonostante l’espulsione di Pompetti, non ha saputo gestire la superiorità e ha rischiato anche la beffa sulle ripartenze finali. I cambi non hanno inciso e la squadra sembra soffrire di un blocco mentale che la inchioda. Al Catanzaro, sesto in classifica, il pareggio serve a poco; alla Sampdoria, ancora meno. Ora servono punti e personalità, o la Serie C sarà più di un incubo.