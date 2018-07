La Sampdoria guarda al futuro: preso Ronaldo Vieria dal Leeds

La Sampdoria chiude per l’acquisto di Ronaldo Vieira accordo con il Leeds sulla base di 7 milioni di euro

La Sampdoria segue la linea verde. Con Walter Sabatini responsabile dell’area tecnica, i blucerchiati sono molto attenti sul fronte giovani e così, oggi, hanno chiuso per Ronaldo Vieira: accordo-lampo raggiunto con il Leeds per il classe ’98, che domani svolgerà le visite mediche in casa blucerchiata.

Il club di Ferrero verserà circa 7 milioni di euro nelle casse del club inglese e il giocatore è atteso a Genova in serata per definire ogni dettaglio. L’operazione può considerarsi però già chiusa a tutti gli effetti. L’arrivo di Ronaldo Vieira non esclude però l’acquisto di Pedro Obiang, per cui la Sampdoria è in trattativa con il West Ham ormai da diversi giorni. I blucerchiati hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, mentre i londinesi ne chiedono 12,5: potrebbe però arrivare a breve anche in questo caso l’accordo a metà strada e l’affare si potrebbe concretizzare nelle ultime settimane di mercato.