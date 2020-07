Sampdoria, problemi per Ekdal e Bonazzoli in vista della Juve

Sampdoria, la prossima gara sarà contro la Juve, ovviamente una sfida difficilissima per ovvi motivi ma anche per qualche infortunio

Sampdoria, la prossima gara sarà contro la Juve, ovviamente una sfida difficilissima per ovvi motivi ma anche per qualche infortunio, come ad esempio per Ekdal e Bonazzoli

DI CHE SI TRATTA- Come riporta il sito ufficiale della Sampdoria, distorsione alla caviglia destra per Ekdal e contusione all’anca per Bonazzoli. Il primo dovrebbe essere sostituito da Bertolacci, il secondo potrebbe andare in panchina.