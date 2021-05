Sampdoria, Quagliarella taglia il traguardo delle 500 presenze in Serie A

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, ha tagliato questa sera contro il Parma il traguardo delle 500 presenze in Serie A

Inoltre, in caso di vittoria contro il Parma, il numero ventisette otterrebbe il suo 200° successo in Serie A; mentre sarà quella contro i gialloblù sarà anche la sua 200a gara da titolare in blucerchiato nella massima serie