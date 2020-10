Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Genoa – VIDEO

DERBY – «Ogni derby fa storia a sé e azzera tutto. Non esiste la classifica, il derby è la passione. Valgono i tre punti, ma conta di più la supremazia cittadina. Ci tengono sia quelli del Genoa sia noi. Ho partecipato a tanti derby in carriera in Italia e all’estero. Il derby a Genova è sacro, c’è euforia da parte di entrambe le tifoserie che vogliono fare qualcosa di magico sugli spalti per la propria squadra. Lo metto tra i primi di quelli che ho disputato. Purtroppo siamo in un momento particolare della nostra vita, accettiamo questo derby senza pubblico. Ma sappiamo che i nostri tifosi ci spingeranno attraverso radio e televisione. Speriamo di farli sorridere».